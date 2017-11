Sprint di STMicroelectronics grazie a Infineon

STMicroelectronics

(Teleborsa) - Ottima performance per, che scambia in rialzo del 2,46%. Il titolo segue la sica positiva disegnata dalla tedescache sulla piazza di Francoforte segna un +5,06% dopo la trimestrale . Bene anche il settore tech europeo, con il relativo indice che balza dei oltre l'1%.Il trend dell'mostra un andamento in sintonia con quello del. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 21,1 Euro. Primo supporto visto a 20,42. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 19,98.