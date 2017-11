Trenitalia, la Metropolitana d'Italia moltiplica corse e orari con un focus sempre sul cliente

(Teleborsa) -. Il nuovo, le prime a partire al mattino all'alba e le ultime a viaggiare alla sera, con una corsa ogni 15 minuti sulle tratte più battute come quella Roma-Milano., ha sottolineato l'Ad di Trenitalia,, nella conferenza stampa per la presentazione dei nuovi orari, confermando la visione del gruppo che mette il cliente e laPiù Frecce per arrivare prima e ripartire più tardi: con la nuova offerta, Trenitalia. Con il nuovo orario,, l'azienda del gruppo FS Italiane introduce, concentrate in particolare al mattino presto e alla sera, estendendo il percorso di altre sette già presenti nella programmazione estiva e realizzando cosìche amplieranno ulteriormente le opzioni di viaggio a disposizione della clientela.Sulla, grazie a due nuovi Frecciarossa, l’offerta salirà fino a, con una frequenza nelle fasce di punta dilaprogrammata da Milano Centralee in arrivo a Roma TerminiRafforzato anche il servizio su, con quattro corse in più sulle tratte con Roma, Torino e Milano che porta aed almeno quattro corse da e per Milano realizzate con ilSarà potenziata l’offerta da e per, con due corse in più per un totale di(56 Frecciarossa e 4 Frecciabianca) a servizio della città della Mole.Due nuovi collegamenti sulla, uno al mattino presto con partenza dal capoluogo toscano alle 6.00 e arrivo a Milano alle 7.45, l’altro la sera da Milano alle 20.50 e arrivo alle 22.43. In totalein arrivo e in partenza da Firenze., due corse aggiuntive sullache portano a quattro i collegamenti con tempi di viaggio inferiori alle 5 ore tra le due città.Trale corse salgono a dieci con la trasformazione in giornaliere di due corse del fine settimana. Anticipata la partenza delche dal 10 dicembre arriverà nella Capitale alle 10.05 partendo alle 6.10.Resta ancora da definire maggiori dettagli per arricchire sempre più il servizio, ma Trenitalia è ancora al lavoro per definire nuove tratte ed orari. Per, ad esempio,, ha confermato a Teleborsa l'Ad di Trenitalia,, rispondendo alla domanda se ci sarà un aumento delle frequenze delle fermate, dato che attualmente nessun treno si ferma in questa stazione nella fascia oraria centrale (dal treno che parte da Roma alle 10.11 fino alle 15.11 non c'è niente mentre il competitor passa ogni ora)., aggiungendo a Cormayeur, Madonna di Campiglio e Cortina, anche lae la. Si consolida anche quello a servizio dei capoluoghi di provincia che vede Catanzaro aggiungersi a Cremona, Siena, Perugia, Potenza e Matera.Sul fronte deiil network, che conta 48 corse al giorno da e per Francia, Svizzera, Germania e Austria,gestito in collaborazione con le svizzere SBB e la tedesca DB, effettuato, in andata e ritorno, con un comodo, utilizzato in Italia per i servizi Frecciargento.