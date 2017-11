Trevi sotto pressione, titolo non apre per eccesso ribasso

Trevi

società ingegneristica

FTSE Italia All-Share

(Teleborsa) - Forti le vendite sul titoloche non riesce a fare prezzo e mostra un ribasso teorico del 14,61%.A pesare sulle azioni è l'annuncio arrivato prima della partenza del mercato, ovvero il rinvio della trimestrale a causa delle incertezze sulle negoziazioni in corso con le banche creditrici per l‘accordo di standstill.In una nota, Trevi parla di "un‘analisi volta alla possibile rimodulazione della manovra finanziaria che prenda in considerazione le soluzioni straordinari disponibili inclusi anche". Il CdA si riunirà entro la fine di dicembre per esaminare il resoconto intermedio dei primi nove mesi 2017.Lo scenario su base settimanale dellarileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.