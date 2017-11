Caos Tari: le imprese pagano due volte per gli stessi rifiuti

(Teleborsa) - Il caos Tari nonsolo i cittadini ma, che si ritrovano aLa denuncia arriva da Confcommercio, secondo la quale, facendosi carico dei relativi costi con il risultato che l'impresa paga al Comune il costo di un servizio che non viene mai erogato.Dai dati della Camera di Commercio di Milano risulta, ad esempio, che undi ferramenta con superficie complessiva di 200 metri quadri di cui 80 destinati ad area produttiva (aree ove si effettuano lavorazioni o stoccaggio di prodotti finiti o semilavorati),quando, in realtà,L'(+67%).Emblematici sono anche i, tipicamente di grandi dimensioni ma: basti pensare ai mobilifici o agli spazi espositivi dei concessionari di automobili, ove la reale area "produttiva" di rifiuti, rappresenta mediamente solo il 15% della superficie totale.A queste impreseAltro esempio eclatante di distorta applicazione della tassa sui rifiuti riguarda gli, generalmente soggetti a coefficienti fortemente squilibrati rispetto al potenziale produttivo di rifiuti.A rilevarlo, tra le altre, unadella Puglia (sentenza n. 570 del 12 marzo 2013) che ha affermato la sproporzione tra la tariffa stabilita dal Comune di Brindisi per gli esercizi alberghieri con ristorazione (11,13 a mq) o senza ristorazione (8,90 a mq) e la tariffa stabilita per le abitazioni (2,43 a mq), in violazione del principio europeo "chi inquina paga".Nel caso di specie l'quando, in applicazione della sentenza,"Questi dati non devono sorprendere se si considera che,%, corrispondente ad un incremento complessivo di 3,7 miliardi di euro", rileva la Confederazione, secondo la quale la Tari è unache si ècon(rispetto alla media nazionale)Nonostante la forte riduzione del giro d'affari dovuto alla crisi economica,mentreUna tassazione crescente doppiamente ingiustificata se si considerano i dati riguardo alla, in controtendenza, ha. Le imprese, infatti, continuano a pagare di più nonostante negli ultimi sei anni la produzione dei rifiuti sia decresciuta.Altra vistosa distorsione è quella che emerge analizzando gli ultimi dati sulla raccolta differenziata presentati dal "Rapporto sui rifiuti urbani - Ispra 2017". Il rapporto certifica come il(15,12 centesimi di euro al kg) sia(40,79 centesimi di euro al kg). Un dato che letto congiuntamente al trend crescente di raccolta differenziata, presupporrebbe una contrazione della spesa complessiva che invece sappiamo essere cresciuta."È evidente, pertanto, come con il pagamento della Tari non si sono andati a coprire solo i costi per migliorare la differenziata, ma anche le inefficienze e gli sprechi del sistema. A fronte di meno rifiuti e di un costo del servizio sempre più alto, le aziende di gestione non sono state capaci di implementare sistemi in grado di traguardare gli obiettivi previsti dalla normativa", riflette Confcommercio."Anche se in termini assoluti, nel 2016, la percentuale di raccolta differenziata si attesta al 52,5% nel 2016 (+5% rispetto al 2015), il Paese rimane in ritardo rispetto agli obiettivi fissati a livello europeo" conclude.