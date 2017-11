Colpo di Stato in Zimbabwe. Mugabe sotto custodia dell'esercito

(Teleborsa) - Colpo di Stato in Zimbabwe.L'esercito del Paese ha annunciato di aver, garantendo che entrambi sono assolutamente al sicuro.In una veloce apparizione sulla TVdi Stato, sequestrata dai militari durante la notte, un esponente dell'esercito ha assicurato che il Paese tornerà alla normalità non appena le forze armate avranno completato la propria missione.Secondo fonti sarebbe stato invece, accusato di essere uno dei principali artefici dell'attuale crisi economica del Paese insieme a Mugabe. Quest'ultimo è accusato anche di aver installato una dittature e imposto un potere dinastico in un Paese, lo Zimbabwe, che nonostante le enormi potenzialità è sprofondato in una pesante crisi economica.