DADA, ricavi e utile in salita nei nove mesi

DADA

(Teleborsa) - Conti in salita perche ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con unpositivo per 2,1 milioni di euro, in crescita rispetto ai primi 9 mesi del 2016 quando era stato positivo per 0,2 milioni.Nello stesso periodo, isono stati pari a 50,9 milioni in crescita del 7% rispetto ai 47,7 milioni dei primi nove mesi del 2016.Ilconseguito nei primi nove mesi del 2017 è stato positivo per 9,8 milioni di euro riportando una marginalità del 19% sul fatturato consolidato.Ilè positivo per 5 milioni di Euro, con una marginalità pari al 10% dei Ricavi, riportando così una crescita del 57% rispetto al dato del pari periodo 2016 (3,2 milioni di Euro, marginalità del 7%).Laè negativa per 24,5 milioni di euro, in miglioramento di 5 milioni rispetto ai -29,5 milioni del 31 dicembre 2016.Il Consiglio di Amministrazione dopo aver approvato i conti ha preso atto delle dimissioni, con effetto immediato, dei consiglieri, We del Presidente del Consiglio di Amministrazione