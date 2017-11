Enel, prosegue la riorganizzazione societaria in Cile

Enel

(Teleborsa) - I CdA delle controllate Enel Chile ed Enel Generación Chile hanno convocato per il 20 dicembre 2017 le rispettive assemblee straordinarie degli azionisti per illustrare la complessiva riorganizzazione delle partecipazioni societarie del Gruppo Enel in Cile e per adottare le deliberazioni funzionali alla relativa realizzazione.In particolare, spiega, lache, fra cui la semplificazione degli assetti proprietari delle società quotate cilene del Gruppo stesso,, ciascuna delle quali risulta condizionata alla realizzazione delle altre:posseduti da Enel Green Power Latin America;(OPA) sulla totalità delle azioni della controllata Enel Generación Chile detenute dai soci di minoranza (l'efficacia sarà subordinata all’acquisizione di un numero complessivo di azioni tale da consentire ad Enel Chile di incrementare la propria partecipazione in Enel Generación Chile ad oltre il 75% del capitale sociale dall’attuale 60%);, al fine di rimuovere i limiti al possesso azionario, che attualmente non permettono ad un singolo azionista di possedere oltre il 65% del capitale sociale.