Fisco, MEF: in salita entrate tributarie e contributive

(Teleborsa) - Leevidenziano nel complesso un aumento dell'1,8% (+8.436 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Lo rivela il) che spiega che il dato tiene conto dell'aumento dell'1,4% (+ 4.540 milioni di euro) delle entrate tributarie e della crescita delle entrate contributive del 2,4% (+3.896 milioni di euro).Tra le singoleL’importo delle entrate tributarie include anche le poste correttive (compensazioni delle imposte dirette, indirette e territoriali, vincite lotto) e le entrate degli enti territoriali, quindi integra il dato già diffuso con la nota del 6 novembre scorso Nel periodo gennaio-settembre 2017 ilè in crescita rispetto all'analogo periodo dell’anno precedente (+1.261 milioni di euro, +20,4 per cento).Lesono in crescita rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente: si registrano complessivamente entrate per 35.372 milioni di euro (+603 milioni di euro, +1,7 per cento). In questo ambito la variazione positivadell’Irap pesa per +468 milioni (+3,4 per cento).Lepari a 35.868 milioni di euro (+215 milioni di euro, +0,6 per cento), risultano in aumento rispetto al corrispondente periodo dell’anno scorso. Il risultato è dovuto all'aumento delle compensazioni IVA che registrano una crescita di 750 milioni di euro, +6,1 per cento. Tra le compensazioni territoriali si evidenzia la riduzione delle compensazioni Irap (-882 milioni dieuro, -48 per cento) che ritornano ai livelli del 2015.Leincassate nel periodo ammontano a 306.756 milioni di euro in aumento rispetto allo stesso periodo del 2016 di 4.730 milioni di euro (+1,6 per cento).