Il debito pubblico italiano torna a salire a settembre

(Teleborsa) - Torna a crescere il debito pubblico italiano a settembre mentre calano le entrate tributarie.Secondo glu ultimi dati comunicato dalla, nel periodo in esame ilè stato pari arispetto al mese precedente, quando era risultato in discesa di oltre 21 miliardi.L'incremento, spiega Palazzo Koch, ha riflesso il fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche (16,5 miliardi), in parte compensato dalla diminuzione delle disponibilità liquide del Tesoro (per 11,3 miliardi) e dall'effetto degli scarti e dei premi all'emissione.Sempre a settembre lecontabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari arispetto a quelle rilevate nello stesso mese del 2016.Nei nove mesi, sono state pari a 306,8 miliardi, in aumento dell'1,6% rispetto al corrispondente periodo del 2016.