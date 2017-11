La priorità degli italiani nel 2018? Investire, prima di tutto

(Teleborsa) -Mettere i soldi in banca, comprare un immobile, spendere (ad esempio per vacanze o automobili) o ripagare un debito?È questo uno dei principali risultati di, ricerca condotta su oltre 22.000 investitori in 30 Paesi., siano azioni, obbligazioni o commodity, è la priorità chiave per il prossimo anno, quando pensano a come utilizzare gli eventuali risparmi (il reddito disponibile al netto delle spese).- Pensando al reddito disponibile l’anno prossimo,: ben il 23% degli intervistati, infatti, si dice pronto a comprare azioni, obbligazioni, materie prime e simili. Una percentuale che per l’Italia come anticipato sale al 26%. La seconda priorità a livello globale è risparmiare (20%), mettendo la somma in banca (16%) o tenendola liquida a casa (4%), nonostante gli interessi bassissimi o addirittura nulli. Ripagare un debito (incluso un mutuo) è al primo posto solo per il