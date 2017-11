Mise, prorogate agevolazioni fiscali per zona franca della Lombardia

(Teleborsa) - Le imprese presenti nella, istituita nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, già beneficiarie delle agevolazioni fiscali per il 2016 potranno usufruirne fino al 31 dicembre 2017. Lo comunica il(Mise) che ha emanato oggi la circolare n. 171549.La misura prevede inoltre un incremento delle agevolazioni fino al 100%, nei limiti del massimale “de minimis”, a seguito del rifinanziamento della proroga contenuto nel decreto-legge n. 50/2017.Per beneficiare della proroga dell’agevolazione le imprese dovranno presentare a partire dal 20 novembre 2017 un’apposita comunicazione esclusivamente per via telematica come previsto dalla circolare.