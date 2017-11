Petrolio, quotazioni in calo. Focus su scorte EIA

(Teleborsa) - Prezzi del petrolio in calo in attesa della pubblicazione delle scorte di greggio negli Stati Uniti, in arrivo nel pomeriggio, dall'EIA (alle 16.30).llviaggia a 60,55 dollari al barile (+0,10%) mentre ilscambia a 55,24 dollari (-0,8%)., è risultato negativo per i titoli big cap del settore Oil&Gas. Secondo l’lo stock di petrolio è aumentato di circa 6,5 milioni di barili, nella settimana al 10 novembre, (attese per -1 milioni di barili). La scorta diha segnato un incremento di 2,4 milioni di barili mentre i distillati sono scesi di 2,5 milioni di barili., in calendario a fine mese, in occasione del quale potrebbero essere annunciate nuove misure per allentare il crollo delle quotazioni e adattare l'output alla domanda globale.