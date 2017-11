Piazza Affari fanalino di coda tra le borse europee

S&P-500

(Teleborsa) -La borsa di Milano è stata appesantita anche dagli economisti di S&P Global che vedono un Paese in ripresa anche se la strada da fare ancora ancora lunga, mentre il Premierè convinto che l'Italia non sia più il fanalino di coda dell' Europa . Dall'altra parte dell'oceano, debole l'andamento di Wall Street, con loche registra una flessione dello 0,31%.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,179. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,34%. Sessione debole per il petrolio (), che scambia con un calo dello 0,68%.tentennache cede lo 0,44%. Deboleche registra una flessione dello 0,56%, e chiude sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,27%.Prevalgono le vendite a, con ilche archivia la seduta con un frazionale calo dello 0,62%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da nove cali consecutivi, in essere dal 3 novembre scorso. Sulla stessa linea, giornata negativa per ilche archivia la seduta a 24.410 punti, in calo dello 0,70%.Tra idi Milano, in evidenza(+4,46%),(+2,40%),(+2,11%) e(+1,72%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,08%., che segna una discesa del 3,11%.perche crolla del 2,56%.per, in calo del 2,56%.Tra i(+6,72%),(+5,82%),(+3,20%) e(+1,97%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -32,39%.