Banca Mezzogiorno, Fondo Garanzia accoglie 87 mila domande in 9 mesi

Crediti verso clientela per 1.531 milioni, di cui 900 milioni con finalità prevalente nel Mezzogiorno.

(Teleborsa) -ha chiuso i conti al 30 settembre con un utile netto pari a 12,8 milioni, in calo dai 29,1 milioni al 30 settembre 2016 ed un TIER1/TCR pari al 28,18%.Nei primi 9 mesi dell’anno il(+5,4% rispetto allo stesso periodo del 2016), per complessivi 12,6 miliardi di nuovi finanziamenti ed un importo garantito pari a 8,9 miliardi (+7,5% rispetto al 30 settembre 2016).Con specifico riferimento al Mezzogiorno si registra +12,4% in termini di domande accolte per un volume di finanziamenti pari a 3,4 miliardi (+13,6%).