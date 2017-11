Borsa Italiana, l'Italian Equity Roadshow approda negli States e in Canada

Amplifon

ASTM

SIAS

Azimut Holding

Banca IFIS

Banca Mediolanum

Brembo

Buzzi Unicem

Campari

Credito Emiliano

Diasorin

FinecoBank

IMA

Interpump Group

Saras

SNAM

FTSE MIB

(Teleborsa) -con tre giorni di meeting tra le società quotate e la comunità finanziaria, il 15 e 16 novembre 2017 ae il 17 novembre 2017 aLe società che incontrano gli investitori istituzionali in meeting riservati: dal finanziario alle infrastrutture e utilities, dalle società industriali e del food & beverage a quelle operanti nel settore della salute.La delegazione rappresentativa delle società quotate italiane è composta daall’evento, in rappresentanza didetenuto dagli investitori istituzionali nei titoli delA New York il Ministro degli Esterinell’ottica di collaborazione tra Borsa Italiana e Ministero degli Affari Esteri per la promozione all’estero delle aziende quotate e per continuare ad attrarre investitori internazionali attraverso l’organizzazione di roadshow e missioni istituzionali.L’Italian Equity Roadshow in Nord America è organizzato in collaborazione con Banca IMI, Intermonte e Kepler-Cheuvreux."Borsa Italiana vuole valorizzare le migliori imprese italiane nel mondo. Iniziative di questo tipo confermano la forte vocazione internazionale del nostro mercato e di anno in anno rafforzano l’interesse degli investitori internazionali verso le imprese italiane", afferma l'Ad di Borsa Italiana,, aggiungendo "g li investitori americani sono tra i più importanti del nostro listino e le tappe in Nord America rappresentano gli appuntamenti più consolidati dell’Italian Equity Roadshow. Il dialogo con la comunità finanziaria di oltre oceano è fondamentale per facilitare la comprensione delle dinamiche macro-economiche e politiche a supporto delle decisioni di investimento nelle singole società”.