Cisco Systems sorprende gli investitori. Titolo vola al Nasdaq

Cisco Systems

(Teleborsa) - Gli investitori premiano la trimestrale e la guidance diLa big statunitense delle infrastrutture di rete ha avviato le contrattazioni a Wall Street con un rialzo di 7 punti percentuali grazie al bilancio svelato ieri sera a Borsa chiusa.Ilsi è chiuso con undi 2,39 miliardi di dollari, o 48 cent ad azione, in leggero aumento rispetto ai 2,32 miliardi, o 46 cent ad azione, messi a bilancio nello stesso periodo dell'anno precedente.Glisono invece pari a 61 dollari,degli analisti.sono scesi invece da 12,35 a 12,14 miliardi di dollari, risultando peròdi 12,11 miliardi.A scatenare la corsa alle azioni Cisco, che ieri, nel dopo Borsa USA, si sono portate su livelli che non si vedevano da 15 anni, è stata la guidance.L'azienda ha infatti preannunciato la. Per ilfiscale i ricavi sono attesi in aumento dell'1-3% a 11,7-11,93 miliardi di dollari (11,7 miliardi il consensus). Una novità, visto che negli ultimi otto trimestri Cisco ha riportato un calo annuale del fatturato.L'è visto nel range di 58-60 centesimi a fronte dei 58 cent del consensus.