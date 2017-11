Confprofessioni e fondi UE: all'Italia 132 mld, ma il tasso di utilizzo (solo 2,4%) è tra i più bassi

(Teleborsa) -Ma facciamo un passo indietro:equivalgono a 1.000 miliardi di euro destinati a tutti gli Stati Membri. Di questi, circa(direct management)(shared management).che includonoprovenienti dal bilancio EU e 88 miliardi dai fondi provenienti dal bilancio dello stato. Sono i numeri presentati oggi al Congresso nazionale dei professionisti, promosso da Confprofessioni, nel corso della tavola rotonda "L'utilizzo dei fondi europei a metà settennato", moderata da Andrea Dili, coordinatore dell'Assemblea dei presidenti delle delegazioni regionali di Confprofessioni.che ha avuto il maggiore finanziamento nella programmazione dei fondi strutturali 2020,sono tornati a valorizzare le libere professioni considerate ilche più di altri può contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2020 in termini di occupazione, competitività, sostenibilità. Tuttavia, non sembra sia bastato equiparare le libere professioni alle piccole imprese perché l'accesso ai fondi per i professionisti resta ancora un miraggio. E non appare sufficiente nemmeno l'impegno delle regioni consapevoli del ruolo delle libere professioni per l'Europa 2020, dove sono stati previsti dei bandi specificatamente rivolti alle libere professioni.- afferma Andrea Dili, coordinatore dei presidenti regionali di Confprofessioni -dalla valorizzazione degli investimenti negli studi professionali. In tal senso occorrono quanto prima interventi organici sul comparto dei servizi professionali, indirizzando i fondi verso programmi di innovazione, specializzazione e aggregazione professionale".