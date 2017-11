Decreto fiscale, Senato approva fiducia. Testo passa alla Camera

(Teleborsa) - Via libera dell'Aula del Senato alla fiducia sulcollegato alla Manovra . Il testo, che dovrà essere varato entro il 15 dicembre passando anche sotto l'esame della Camera dei Deputati, recepisce le modifiche introdotte dalla Commissione Bilancio.Tra le principali modifiche c'è lo stop alla fatturazione a 28 giorni per telefonia e pay-tv, mini-scudo fiscale per ex residenti all'estero e transfrontalieri e allargamento delle detrazioni per gli affitti degli studenti fuori sede.Saltata, invece, lache avrebbe consentito di non pagare sanzioni anche nei casi in cui il fisco avesse accertato il mancato pagamento delle tasse, quindi in caso di avviso bonario.Nessuna modifica anche sul: resta dunque il rinnovo oneroso della concessione del Gratta e Vinci a Lottomatica, già prevista da bando di sette anni fa, con un rinnovo da 800 milioni di euro.Il pacchetto, invece, è stato rinviato alla Legge di bilancio in attesa dell'intesa tra Governo e sindacati, così come l'emendamento sulla Golden power Evitato anche il ventilato aumento della tassa di imbarco.Di seguito le principali modifiche al decreto approvate dalla Commissione bilancio di Palazzo Madama.. Via libera alla fatturazione mensile per le bollette di telefonia e pay-tv con un rimborso forfettario di 50 euro che dovrà essere pagato ai loro clienti dalle società che non si adeguano entro 4 mesi. Previsto il raddoppio delle sanzioni previste dal Codice delle comunicazioni ad un minimo di 240.000 euro fino ad un massimo di 5 milioni di euro. Le utilities potranno invece continuare a fatturare ogni 28 giorni in quanto la spesa riguarderà i consumi effettivi degli utenti.. Si prevede la possibilità per il contribuente di trasmettere i dati annualmente o semestralmente e si offre la facoltà di riepilogo cumulativo di tutte le fatture di un'impresa inferiori a trecento euro. Per gli errori commessi nell'invio dei dati delle fatture del primo semestre 2016, sono inoltre abolite le sanzioni, purche' tali errori siano sanati con un nuovo invio da effettuarsi entro febbraio 2018.. Sarà possibile estendere la domanda anche a quei contribuenti che non l'avevano presentata o che non avevano provveduto al pagamento nel rispetto dei termini fissati. Nello stesso tempo, si amplia la possibilità di nuove rottamazioni delle cartelle fino al settembre 2017. Saranno nel frattempo sospesi, per chi presenta domanda, i versamenti rateali per chi ne aveva fatto richiesta. Infine slitta dal 30 novembre al 7 dicembre il termine per pagare le prime due rate della vecchia rottamazione scadute a luglio e inizio ottobre e per rientrare nel programma fiscale.. Gli ex residenti all'estero e i transfrontalieri potranno regolarizzare su attività e somme detenute all'estero in violazione degli obblighi di dichiarazione o derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti all'estero con il versamento del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi. Prolungati fino a giugno 2020 i termini di scadenza.. Si amplia la platea degli studenti universitari fuori sede che possono detrarre l'affitto dalle tasse. La norma fa cadere il vincolo che consentiva la detrazione solo se la sede di studio si trova in una provincia diversa da quella di residenza e abbassa la distanza minima da casa per poter usufruire del beneficio da 100 a 50 chilometri per gli studenti provenienti da zone montane e disagiate.. Vengono semplificate le procedure e accelerati i tempi per la concessione di maggior tempo ai contribuenti in caso di problemi come quelli che si sono verificati per lo spesometro.. Gli studenti delle scuole medie potranno uscire da soli ma sarà necessaria un'autorizzazione scritta, che esonera gli istituti da responsabilità. L'intervento si è reso necessario dopo una sentenza della Corte di Cassazione.. Il credito d'imposta sugli investimenti aggiuntivi effettuati da imprese e lavoratori in campagne pubblicitarie su stampa quotidiana e periodica viene esteso anche alle testate online. Il decreto fiscale stanzia per la concessione del credito di imposta un fondo di 62,5 milioni di euro per l'anno 2018.. Diventano detraibili per il 2018 e il 2019 le spese sostenute per acquistare alimenti a fini medici speciali (quelli per malattie metaboliche congenite, esclusi gli alimenti senza glutine). Lo stanziamento è di 20 milioni di euro per il 2018 e di 11,4 milioni per il 2019.. Con una modifica alla legge che ha trasformato l'Agenzia delle Entrate in Agenzia delle Entrate-Riscossione, la vigilanza sulle attività di riscossione fiscale passa dall'Agenzia delle Entrate al Ministero dell'Economia e delle Finanze.. Gli enti gestori delle aree protette entrano tra i soggetti che i contribuenti possono indicare quali beneficiari del 5 per mille dell'Irpef.. Alitalia dovrà garantire le attuali rotte svolte in continuità territoriale con la Sardegna anche in caso di cessione.. Stop alla vendita a distanza e online delle sigarette elettroniche contenenti nicotina che potranno essere vendute solo dalle tabaccherie e nei rivenditori specializzati. E' quanto prevede un emendamento al decreto fiscale collegato alla manovra, primo firmatario Simona Vicari (Ap), approvato in Commissione bilancio del Senato. Finora la normativa vietava esclusivamente le vendite transfrontaliere.