Eurozona, inflazione ottobre confermata in decelerazione

(Teleborsa) - Nessuna sorpresa dal dato definitivo sull'inflazione dell, che si conferma in rallentamento a +1,4%, come indicato dalla stima flash di ottobre Secondo l'Ufficio statistico europeo (, nel mese di ottobre i prezzi al consumo sono saliti dell'1,4% su base tendenziale, come indicato nella prima lettura di fine mese ed in linea con il consensus. Nel mese di settembre si era registrato un incremento dell'1,5%.i prezzi al consumo, come stimato dagli analisti, dopo il +0,4% di settembre.(depurata dalle componenti più volatili quali cibi freschi, energia, alcool e tabacco), in rallentamento dal +1,1% di settembre e in linea con il consensus, evidenziando su base mensile un calo dello 0,1% (+0,4% il precedente).