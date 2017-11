I futures USA preannunciano una partenza positiva per Wall Street

Wal-Mart

(Teleborsa) - Si preannuncia un avvio in verde per Wall Street.viaggiano infatti, sostenuti dalleche taglierà le tasse alle aziende e alla classe media.Sempre in focus la stagione delle trimestrali ormai agli sgoccioli, anche se oggi sveleranno i conti tre big della Corporate America:Dal fronte macroeconomico, tutti deludenti i dati usciti ad ora: i sussidi alla disoccupazione sono saliti a sorpresa, il Philly Fed è sceso oltre le stime degli analisti . Sotto il consensus anche i prezzi import-export A poco più di mezz'ora dall'opening bell il derivato sul Dow Jones avanza dello 0,30% a 23.331 punti, esattamente come quello sull'S&P500 che si attesta a 2.572 punti.