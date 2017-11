Italiaonline conferma la leadership italiana su Internet

Italiaonline

(Teleborsa) -in media al giorno (Dati Audiweb), che hanno navigato dai vari device sui siti del gruppo IOL.Rispetto allo stesso mese nel 2016, la. Altrettanto significativa la quantità di, pari a oltre, con unarispetto a settembre 2016.A questi numeri si aggiunge l’ulteriore dato da primato sul, che è pari a, con unain un anno.Inoltre, la rilevazione Audiweb di settembre registra per Italiaonline una, di cui 10,8 da mobile: per il gruppo, è il miglior risultato mensile in un anno e mezzo."Siamo saldamente i primi in Italia perché tutti i nostri siti sono in costante evoluzione per offrire il meglio agli utilizzatori e agli inserzionisti: questi dati premiano il nostro lavoro quotidiano”, ha dichiarato, Chief Commercial Officer Large Account Italiaonline. “Inoltre, l’elevato tempo speso è il miglior rilevatore della qualità delle nostre properties: continueremo pertanto a offrire contenuti utili e di servizio preservando la brand safety, che è per noi una forma di trasparenza sia nei confronti degli inserzionisti che degli utenti finali”., che vanta in Borsa un, al top intraday.