Mercati aprono positivi. Milano rimane più cauta

(Teleborsa) -, mentreresta indietro scambiando vicino ai valori della vigilia. Le borse europee seguono la scia positiva lasciata da Tokyo.Dal fronte macro, aumenta il tasso di disoccupazione in Francia, mentre in mattinata verrà svelato il dato sulle vendite al Dettaglio del Regno Unito e i prezzi al consumo di Unione Europea.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,178. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,02%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 55,45 dollari per barile.avanza dello 0,50%. Nulla di fatto perche passa di mano sulla parità. In lieve rialzoche evidenzia un incremento dello 0,40%.Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 22.148 punti. Sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza ilche si posiziona a 24.392 punti.di Piazza Affari, ben comprata, che segna un rialzo dell'1,64%. Stamane sono state svelate le immatricolazioni auto Europa con FCA che ha mostrato un aumento dell'1,1% nel complesso dell'Unione Europea (EU28).perche vanta un progresso dello 0,47%.che registra una plusvalenza dello 0,54%.invece, si registrano suche scivola del 3,44%.suche soffre un calo del 2,25%.ancheche cede il 2%.di Milano,(+2,48%),(+1,32%),(+1,13%) che ha annunciato l'acquisizione di Forvei e(+1,03%)., invece, si registrano su, che ottiene -5,89%.In caduta liberache affonda del 2,69%. Il titolo non gioisce nonostante si sia aggiudicato un contratto negli States rimane sospesa in attesa di nota., dopo che n on si è costituito il consorzio di garanzia per l'aumento di capitale