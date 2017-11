Portale Sardegna debutta al rialzo a Piazza Affari

Portale Sardegna

esordio a Piazza Affari

(Teleborsa) -perche oggi 16 novembre fa il suo. Le azioni scambiano un rialzo dell'1,81%a 3,25 euro, dopo ave toccato anche massimi intraday a 3,42 euro, sopra il prezzo di collocamento che è stato di 3,20 euro.La travel agency online dedicata a tutta la Sardegna è la dicassettesima ammissione sul mercato dedicato alle piccole medie imprese, che sale a 89 società quotate. In fase di collocamento la società ha raccolto 1,3 milioni di euro in aumento di capitale per un flottante al momento dell’ammissione del 22,4%.è stato selezionato come Nomad dell’operazione.