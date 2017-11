Ryanair, i Travel Labs in Spagna hanno già offerto 50 posti di lavoro

Ryanair

(Teleborsa) -ha annunciato oggi, 16 novembre, che sono state, il centro di innovazione digitale e informatica con sede nel centro di Madrid che dalla sua apertura continua a reclutare nuovo personale.All’interno dei Travel Labs Spain, il terzo hub di innovazione digitale della compagnia aerea dopo Dublino e Breslavia (Polonia), sono 50 le posizioni ricoperte con diversi ruoli nello sviluppo backend e frontend, test, analisi dei dati, esperienza digitale e social media, spiega la compagnia aerea n.1 in Europa in una nota., Chief Marketing Officer di Ryanair, ha dichiarato: "Continueremo a far crescere l'occupazione spagnola creando un totale di 250 nuovi posti di lavoro. Non vediamo l'ora di costruire il nostro team".Il Chief Technology Officer del vettore,, ha dichiarato invece: “Continuiamo il nostro percorso per diventare l’dei viagg. Non vediamo l’ora di incontrare nuovi talenti e di accogliere sempre più professionisti del settore tecnologico a bordo dei Travel Labs in Spagna".