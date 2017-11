Ryanair rinnova l'accordo con Aeroporto Umbria per altri 5 anni

Ryanair

(Teleborsa) -mira a stabilizzare e potenziare la sua presenza in Umbria nell'arco dei prossimi cinque anni. Il vettore low cost irlandese ha annunciato la firma di un nuovo contratto con(società di gestione Aeroporto Perugia) per un progressivo incremento di volumi di traffico e rotte, privilegiando lo sviluppo di collegamenti internazionali, con particolare riferimento ai mercati strategici su cui si stanno concentrando le iniziative di promozione programmate dalla Regione Umbria.“La sigla dell’accordo con Ryanair testimonia l’ottimo rapporto – oramai decennale – con il vettore irlandese e rappresenta un tassello essenziale nello sforzo di consolidamento e sviluppo dell’aeroporto dell’Umbria, consentendoci di guardare con positività ai prossimi anni e mettere nel mirino per il medio periodo il traguardo dei 350.000 passeggeri - ha dichiarato, Presidente SASE - . Il nuovo collegamento con Francoforte permetterà di sviluppare ulteriormente l'incoming turistico dalla Germania – che ad oggi rappresenta il primo mercato per quanto riguarda gli arrivi in Umbria – e sarà sicuramente apprezzato sia da chi viaggia per motivi di business che di piacere”., Chief Commercial Officer di Ryanair, ha affermato: "siamo lieti di aver siglato questo nuovo accordo di cinque anni con SASE. Perugia ha un ruolo importante nel nostro network italiano, con 5 rotte nella programmazione estiva 2018 e siamo impazienti di continuare a far crescere traffico, rotte e i posti di lavoro nella regione".