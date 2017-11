Vivendi: utili in crescita, confermato outlook

Vivendi

Mediaset

Telecom

(Teleborsa) - Utili e ricavi in crescita e outlook confermato perIl conglomerato francese ha chiuso ilcon un'di 293 milioni di euro, in aumento del 5,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre ilè salito del 19,3% a 3,184 miliardi di euro.con una crescita dei ricavi del 5%, mentre l'Ebita dovrebbe crescere del 25%.Vivendi a fine settembre presenta un indebitamento finanziario netto di 3,2 miliardi di euro rispetto alla posizione positiva di 500 milioni al 30 giugno. Sempre a fine settembre Vivendi dispone di una cassa pari 2,6 miliardi contro i 4,2 miliardi di fine giugno.Parlando in conference call l'Amministratore Delegato di Vivendi,, ha dichiarato che "conc'è una mediazione che è in corso ma non posso aggiungere altro".Il top manager ha inoltre affermato che Vivendi è felice dei "progressi fatti daper la quale si è registrato un progresso anche in ambito politico e regolatorio".De Puyfontaine ha detto inoltre di essere felice per la joint venture con Canal+.Poi, parlando più in generale dell'Italia, il top manager ha dichiarato "Abbiamo un piano, l'Italia è parte del piano e presto saremo in grado di portarlo a compimento".