Wall Street sui massimi intraday trainata da Cisco e Wal-Mart

(Teleborsa) -all'indomani del maggior calo percentuale giornaliero dele dell'da inizio settembre.A dare linfa alla Borsa più grande del mondo leche taglierà le tasse alle aziende e alla classe media.La Camera USA dovrebbe infatti dare il via libera alla più ampia riscrittura del sistema fiscale americano degli ultimi trent'anni.Essendo a maggioranza Repubblicana, il testo non dovrebbe incontrare difficoltà. Il voto del Senato, che potrebbe avere idee differenti in materia, non dovrebbe arrivare prima di dicembre.Di grande aiuto alcune trimestrali, in particolare quelle di. In particolare quest'ultima ha sorpreso tutti preannunciando il primo rialzo dei ricavi degli ultimi due anni.Dal fronte macroeconomico i sussidi alla disoccupazione sono saliti a sorpresa, il Philly Fed è sceso oltre le stime degli analisti . Sotto il consensus anche i prezzi import-export Decisamente migliore la produzione industriale, che ha accelerato oltre le attese trainata da quella manifatturiera.In questo momento ilavanza dello 0,86%, l'dello 0,89%. Corre ilcon un rialzo dell'1,36%.Al top tra ifigurano proprio(+9,76%) e(+6,13%). Ottime anche(+2,08%) e(+2,04%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che cede l'1,80%,-1,21% e. Non aiuta la decisione del Fondo sovrano norvegese di cessare gli investimenti nel settore Oil & Gas GiùTra idel Nasdaq 100,(+7,22%),(+6,13%),(+4,96%) e(+4,65%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, con il mercato deluso dal bilancio.