Chiusura in rosso per l'azionario europeo. Giù anche Piazza Affari

(Teleborsa) -. Poco mosso lo, che segna a Wall Street un -0,13%.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,23%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.288,5 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,23%.Invariato lo, che si posiziona a 147 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,83%.sottotonoche mostra una limatura dello 0,41%, poco mossa-0,08%, dimessache si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Il controvalore degli scambi nella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 2,3 miliardi di euro, in calo rispetto ai 2,46 miliardi della vigilia; mentre i contratti si sono attestati a 261.138, rispetto ai 296.181 precedenti.A fronte dei 223 titoli trattati sulla piazza milanese, 114 azioni hanno chiuso in calo, mentre 96 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 13 azioni del listino italiano.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+1,40%) e(+1,04%). Tra i peggiori della lista di Milano, i comparti(-2,45%),(-1,40%) e(-1,39%).di Milano, troviamo(+2,01%),(+1,60%),(+1,42%) e(+1,19%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni con un -1,98%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,55%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,52%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,51%.di Milano,(+3,70%),(+3,54%),(+1,83%) e(+1,81%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni con un -9,49%. Affonda, con un ribasso del 3,68%. Crolla, con una flessione del 3,56%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,82%.Sospesa dalle contrattazioni Tonfo del-25,22%. A pesare l'annuncio di un piano di un maxi-aumento di capitale fino a 700 milioni