CHL centra gli obiettivi nei primi nove mesi del 2017

CHL

(Teleborsa) - Risultati positivi pernei primi nove mesi dell'anno.. Nei primi nove mesi del 2017 CHL SpA ha centrato gli obiettivi previsti nel Piano Industriale 2017-2021 illustrato in Borsa il 14 luglio 2017.In questi ultimi mesi il Gruppo ha concentrato sforzi ed energie nell'implementazione di nuovi progetti di innovazione tecnologica nel contesto del piano nazionale Industria 4.0, senza per questo dimenticare i business storici della società. Nel settore delle telecomunicazioni, sono stati creati nuovi prodotti competitivi e ad alta penetrazione commerciale, anche in virtù delle rinnovate richieste del mercato, e sono stati avviati progetti di investimento sulle infrastrutture di rete nel Nord Est Italia per aumentare e migliorare la copertura territoriale. Nel settore della logistica e dei trasporti si è proceduto con il potenziamento delle strutture commerciali, con l’implementazione dei contratti con i top clients e sono state individuate nuove linee di business al fine di ampliare il portafoglio prodotti con soluzioni innovative.Nell'ottica del rilancio del settore e-commerce, la società ha già pubblicato la prima versione del nuovo sito CHL, che ospiterà il portale del “MarketPlace Web” il cui primo rilascio è previsto per la fine dell’anno.Prosegue infine l’attività di razionalizzazione di processi, costi e strutture: risultati positivi si sono registrati anche in tal senso con un saving operativo pari al 49% rispetto al 31/12/2016 ed in linea con quanto previsto nel piano strategico.Proprio sul perfezionamento dei sistemi di gestione e controllo, con l’obiettivo di individuare con maggiore tempestività eventuali disallineamenti della performance che potessero condizionare il raggiungimento degli obiettivi del Piano strategico 2017 – 2021, si stanno concentrando ora gli sforzi della società per arrivare a una chiusura dell’anno sempre in linea con il piano industriale.