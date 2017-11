Gap continua a correre a Wall Street grazie a conti sopra attese e aumento outlook

Gap

(Teleborsa) - Prosegue la corsa dia Wall Street.Il brand statunitense di abbigliamento sta estendendo i massicci guadagni (+9%) messi a segno la vigilia nella sessione after hours, mostrando oggi un +6,84% al Nyse di Wall Street.A dare linfa ai titoli ile il. il Gruppo ha chiuso ilcon undi 58 cent, al di sopra dei 54 cent stimati dagli analisti, mentre itotali sono aumentati dell'1% a 3,84 miliardi a fronte dei 3,76 miliardi del consensus, trainati dalle(+3% a fronte del +1% atteso dal mercato), salite a loro volta per il quarto trimestre consecutivo.Gap ha inoltre. L'utile per azione è atteso ora a 2,08-2,12 dollari, in aumento rispetto ai 2,02-2,10 dollari stimati in precedenza.Le vendite same-store sono indicate invece in miglioramento tra l'1% e il 3%.