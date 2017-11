Goldman Sachs ottimista sulla crescita mondiale: PIL atteso al +4%

Goldman Sachs

(Teleborsa) - "Per la prima volta dal 2010,. E ci attendiamo che questa solidità prosegua". Lo afferma, nel suo, dove dipinge i possibili scenari attesi per il prossimo anno sull'economia mondiale.La banca d'affari stima che il PIL globale si espanderà a un ritmo del +4%, nel 2018, contro il +3,7% atteso nell'anno in corso. Ciò - spiegano gli esperti - grazie ai miglioramenti attesi sia da parte delle economie sviluppate che dai mercati emergenti.Goldman Sachs avverte tuttavia, che,Le stime per il Belpaese sono di una crescita dell'1,5% quest'anno, che si ridurrà al +1,1% nel 2018 e, poi, ancora al +0,9% nel 2019.. "E' probabile - scrive ancora Goldman - che i maggiori rischi sulle prospettive di breve termine siano di tipo politico, spaziando dal(il trattato di libero scambio Nordatlantico, siglato fra USA, Canada e Messico, ndr) alle elezioni in Italia al".