Legge Stabilità, Alunni under 14 accompagnati all'uscita: sta prevalendo il buon senso

(Teleborsa) - Veleggiano verso l’approvazione le modifiche al disegno di legge n. 2960 , presentate nei giorni scorsi per le pericolose conseguenze, anche sul piano penale, prodotte dalla recente pronuncia della Cassazione che ha condannato un capo d’istituto e l’insegnante dell’ultima ora di lezione, a seguito della morte di un alunno subito dopo l’uscita da scuola. Le indicazioni del giovane sindacato dei dirigenti scolasticiraccolte in un emendamento (il 53.019) sottoscritto dal senatore Guido Viceconte (Alternativa Popolare) ricalcano quelle approvate dalla Commissione Bilancio del Senato che nel pomeriggio del 27 novembre sarà quindi votato dall'Aula di Palazzo Madama.La modifica, che il 27 novembre sarà votata dall'Aula di Palazzo Madama, prevede che i genitori “nell'ambito di un processo” di “autoresponsabilizzazione” dei figli, “possono autorizzare” le scuole a “consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell’obbligo di vigilanza”."I senatori PD hanno dimostrato sensibilità sull'argomento, permettendo ai genitori di scegliere se andare o meno a riprendere a scuola i figli con meno di 14 anni - ha dichiarato il presidente Udir Marcello Pacifico - . Sgravando però le scuole e il personale, anche in presenza di un servizio di trasporto scolastico, da eventuali responsabilità penali derivanti da possibili incidenti o problemi sopraggiunti fuori dall'edificio scolastico. Noi avevamo detto da subito che occorreva intervenire in Parlamento. A tutela dei dirigenti scolastici e del personale che non possono prendersi responsabilità anche al di fuori delle mura scolastiche. Ora, il nostro auspicio si sta trasformando in legge".