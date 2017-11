Piazza Affari ancora in rosso a metà giornata

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -Dopo un avvio, in leggero vantaggio, la borsa milanese è passata in rosso a metà mattina, allineandosi al clima che regna in Europa.In una giornata povera di spunti macro, l'attenzione degli investitori va alle parole diche, aprendo i lavori del, ha spiegato di avere fiducia nella ripresa ma "non siamo ancora al punto in cui l'inflazione è autosufficiente senza una politica accomodante".per l', che scambia con un calo dello 0,23%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,03%. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+1,63%), che raggiunge 56,04 dollari per barile.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,25%, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,21%., si muove sotto la parità il, che scende a 22.154 punti, con uno scarto percentuale dello 0,24%. Sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 24.425 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+1,25%),(+1,15%),(+0,96%) e(+0,67%)., invece, si registrano su, che ottiene -1,96%., con un decremento dell'1,54%., che cede lo 1%., che registra una flessione dello 0,96%. stata sospesa dalla negoziazioni da Consob , mentre CreVal non riesce a fare prezzo