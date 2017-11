Piazza Affari passa in rosso insieme all'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -Sessione debole per l'che scambia con un calo dello 0,21%. L'è sostanzialmente stabile su 1.283,3 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,34%.senza slancioche continua con un -0,07%. Sostanzialmente deboleche registra una flessione dello 0,30%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,21%., passa dalla parte delle vendite ilche scende dello 0,65%. Sulla stessa linea, depresso ilche scambia sotto i livelli della vigilia a 24.338 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+0,93%),(+0,67%) e(+0,67%)., invece, si abbattono su( -1,61%.), con un forte ribasso dell'1,38%.che evidenzia una perdita dell'1,23%., con un decremento dell'1,21%.Fuori dal principale listino