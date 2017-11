Saipem al rialzo dopo le nuove commesse

Saipem

FTSE MIB

(Teleborsa) -si muove in rialzo a Piazza Affari. In un listino che procede in rosso il titolo della compagnia italiana sovraperforma rispetto ale scambia in salita dello 0,64% a 3,44 euro. A dare una spinta agli acquisti le nuove commesse del valore da un miliardo di dollari.La compagnia italiana si è aggiudicata un nuovo contratto E&C Onshore da Saudi Arabian Oil Company (SAUDI ARAMCO), mentre gli ulteriori contratti acquisiti riguardano attività inche sono stati assegnati da, società controllata dalla compagnia petrolifera nazionale Petroleos Mexicanos (PEMEX). Saipem si è anche aggiudicata lavori aggiuntivi relativi a progetti precedentemente acquisiti nel segmento E&C Onshore instan.