Vivendi, minusvalenza di 1,32 mld su Telecom e di 263 mln su Mediaset

(Teleborsa) -ha registrato al 30 settembre 2017 una minusvalenza teorica di circa 1,32 miliardi di euro su Telecom e di 263 milioni di euro sulla partecipazione in Mediaset. Lo si evince dalla relazione trimestrale pubblicata ieri dal gruppo francese L'azienda guidata daha precisato che il 23,9% diè risultato in bilancio con un valore di 4,21 miliardi di euro, a fronte di una quotazione in borsa al 30 settembre pari a 0,793 euro per azione, che assegna alla quota detenuta un valore di mercato di 2,88 miliardi di euro. La minusvalenza è dunque risultata pari a 1,32 miliardi di euro. Vivendi ha però ribadito di non ritenere la flessione del titolo di carattere duraturo.Per quanto riguarda, invece, il 28,8% del capitale ha registrato un valore contabile di 996 milioni di euro sulla base della quotazione di borsa di 2,93 euro, a fronte di un prezzo di acquisto di 1,259 miliardi di euro. A fine 2016, invece, la partecipazione registrava una plusvalenza teorica di 140 milioni, considerato che il titolo Mediaset valeva 4,11 euro.