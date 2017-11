Buzzi Unicem brilla grazie a Deutsche Bank

Buzzi Unicem

(Teleborsa) - Ottimo avvio di settimana per, secondo miglior titolo del FTSE Mib di Milano con un guadagno del 2,50% a 23,38 euro.La big del cemento beneficia della decisione di Deutsche Bank di alzarne il target price da 26,5 a 28,1 euro.Oggi il comparto del cemento italiano è sotto i riflettori anche per il via libera dell'Agcom all'acquisizione di Cementir da parte di Italcementi Tornando ai titoli Buzzi, le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 23,59 e successiva a 24,22. Supporto a 22,96.