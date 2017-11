Honda richiama 800 mila minivan negli Stati Uniti

Honda

(Teleborsa) -sta richiamando circa 800 mila minivannegli, perché un difetto dei sedili posteriori della seconda fila che potrebbero ribaltarsi se non correttamente bloccati. Il difetto riguarda i modelli prodotti dal 2001 al 2017.Il gruppo ha ricevuto 46 segnalazioni di lesioni minori legate al problema, ha spiegato la Honda in una nota."Honda sta attualmente esaminando le riparazioni appropriate per garantire un corretto aggancio e avviserà i proprietari quando sarà disponibile la riparazione gratuita", ha garantito la società.