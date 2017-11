Reno De Medici rileva il 66,67% di Pac Service

Reno De Medici

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha esaminato e approvato l’esercizio del diritto statutario di prelazione relativoall’acquisizione, dagli azionisti di maggioranza facenti capo alla famiglia Bellon, del 66,67% del capitale sociale di, società operante nel settore del taglio e della lavorazione del cartoncino.La residua partecipazione del 33,33%, si legge in una nota, è già detenuta dalla Reno De Medici che ad esito dell’operazione, il cui closing è previsto entro il 31 dicembre 2017, acquisirà il controllo totalitario di una Società di cui è fornitore strategico, integrando la catena del valore., Amministratore Delegato di RDM ha commentato: “L’acquisizione da parte di RDM Group di Pac Service S.p.A., che già deteneva al 33,33%, ha una forte valenza strategica sia per l’azienda - che si distingue per un servizio personalizzato e just in time – sia per il Gruppo stesso, che rafforza così il rapporto con un’azienda di cui era già fornitore strategico. Inoltre, da un punto di vista economico, PAC Service è in grado di assicurare buoni margini di profitto con volumi relativamente contenuti.”L’operazione sarà effettuata per unmediante utilizzo della liquidità disponibile.