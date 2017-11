SITI - B&T Group rinnova la partnership tecnologica con Baldocer

Siti-B&T Group

(Teleborsa) -consolida ulteriormente il rapporto di, primaria azienda ceramica spagnola, che ha acquistato la terza linea completa produttiva SITI B&T.L’impianto per la produzione di gres porcellanato di grande formato comprende tra l’altro la pressa EVO 6.600t XL e un essiccatoio orizzontale a cinque piani ed un forno di bocca 3.250 mm di ultima generazione. Si tratta di una linea di nuova concezione che risponde a criteri di elevata sostenibilità del processo, con risparmi significativi sul fronte dei consumi energici e una forte riduzione delle emissioni in atmosfera.Per la finitura del prodotto è stata scelta la linea di lappatura Ancora, consociata SITI B&T Group, che permette di realizzare diversi tipi di finitura, da un semplice spazzolato, fino al più complesso “campo pieno”, completamente lucido, e il trattamento protettivo Hi Coat, sviluppato al 100% con nanotecnologie, per garantire una protezione precisa e duratura della superficie ceramica, per grandi lastre.Baldocer ha voluto quindi confermare la competitività e l’efficienza delle soluzioni SITI B&T acquistando tre diverse linee all’avanguardia in pochi anni. Grazie al recente ultimo investimento, Baldocer sarà in grado di proporre grandi formati sia per pavimenti che per rivestimenti rafforzando quindi il suo posizionamento nei mercati di riferimento.