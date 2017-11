Snaitech, stipulato atto di fusione per incorporazione di Trenno

Snaitech

(Teleborsa) - E' stato stipulato l’atto di fusione per incorporazione indella controllata totalitaria Società Trenno S.r.l..La fusione è previsto si perfezioni ed acquisti efficacia dal giorno 1° dicembre 2017, con effetti contabili e fiscali che retroagiranno al 1° gennaio 2017.Si rammenta che, essendo Trenno totalmente partecipata da Snaitech e sussistendo pertanto i presupposti per la fusione c.d. “semplificata” ai sensi dell’art. 2505 c.c., alla Data di Efficacia della Fusione le quote rappresentative del capitale sociale di Trenno verranno annullate senza concambio.Conseguentemente, Snaitech non procederà ad alcun mutamento del proprio capitale sociale (e conseguentemente emissione di nuove azioni, il cui numero risulterà pertanto invariato) e assumerà nel proprio patrimonio gli elementi attivi e passivi sulla base dei valori contabili degli stessi, così come risulteranno nella contabilità di Trenno alla Data di Efficacia della Fusione.La fusione di Trenno in Snaitech si pone nel più ampio processo di riorganizzazione societaria del gruppo, volto a semplificarne la struttura e a meglio valorizzarne le attuali sinergie operative, amministrative e societarie.