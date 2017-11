Wall Street parte cauta. Povera l'agenda macroeconomica

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza cauta per la borsa di Wall Street dove sul sentiment degli investitori prevale il nervosismo per il fallimento delle trattative per formare una coalizione in Germania, che aumentano le probabilità di nuove elezioni e gettano dubbi sul futuro del cancelliere Angela Merkel.: giovedì 23 Novembre, i mercati americani resteranno chiusi, mentre il giorno dopo, venerdì 24 Novembre, saranno aperti solo mezza giornata.Sulle prime rilevazioni, ilsi attesta a 23.379,35 punti, mentre, al contrario, in lieve calo lo, che continua la giornata sotto la parità a 2.578,85 punti. Senza direzione il(+0,02%), come l'S&P 100.Venerdì scorso, gli indici hanno chiuso in territorio negativo, con gli investitori preoccupati per le sorti del piano fiscale dei Repubblicani.Si distingue nel paniere S&P 500 il settoredel Dow Jones,(+1,63%),(+0,87%),(+0,77%) e(+0,73%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,21%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,06%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,02%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,72%.Tra i(+2,96%),(+1,56%),(+1,17%) e(+1,08%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,99%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,42%.Seduta negativa per, che chiude gli scambi con una perdita dell'1,82%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,82%.