Weidmann sostiene i piani della BCE per ridurre i crediti deteriorati

(Teleborsa) -, Presidente dellasostiene i piani della(BCE) recentemente annunciati per ridurre i crediti in sofferenza nei bilanci bancari degli istituti di credito dell'area dell'euro. "I crediti deteriorati ( NPL ) hanno un impatto negativo sulle condizioni di finanziamento e quindi anche sulle prospettive di crescita negli Stati membri interessati", ha affermatonel corso di unDavanti a circa 300 rappresentanti dell'industria, il presidente dellaha spiegato che oltre a ridurre i loro crediti in sofferenza, sono necessarie regole che garantiscono una gestione prudente di tali prestiti. "ha recentemente presentato a tale riguardo mi sembrano una buona via da seguire".Per quanto riguarda la politica monetaria dellaha ribadito che, data la pressione dei prezzi sottotono nell'area dell'euro, una politica monetaria espansiva, attualmente è ancora appropriata. Allo stesso tempo, tuttavia, la ripresa economica è più avanzata rispetto a quanto mostrano attualmente i dati sull'inflazione e le pressioni inflazionistiche interne stanno aumentando gradualmente verso il target fissato dalla BCE prossimo a, ma inferiore, 2%. "Per questo motivo una politica monetaria meno accomodante l'anno prossimo sarebbe, a mio avviso, giustificata", ha concluso