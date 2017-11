Anas, via libera del CdA a sette progetti per 1,4 miliardi

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, presieduto da Gianni Vittorio Armani, ha dato il via libera a sette progetti per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali che riguardano Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Campania, Puglia e Sardegna per un investimento complessivo di 1.375 milioni di euro.In particolare, sono stati approvati:, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di costruzione della variante in galleria della, nel comune di Gargnano, in provincia di Brescia. L’importo complessivo dell’investimento è di oltre 89 milioni di euro., il progetto esecutivo del primo stralcio per l’intervento di. L’importo complessivo dell’investimento è di oltre 86 milioni di euro.il progetto definitivo del primo e secondo stralcio per ilsulla strada statale 9 “Via Emilia”. L’importo complessivo dell’investimento dei lavori è di quasi 191 milioni di euro., il progetto definitivo del lotto 9 dell’itinerario Internazionale E78-S.G.C. “Grosseto-Fano” per l’della strada statale 223 “di Paganico” nei comuni di Sovicille, Murlo e Monticiano, in provincia di Siena. L’importo complessivo dell’investimento dei lavori è di quasi 162 milioni di euro., nel beneventano, i progetti sia dei lavori di completamento sulla strada statale 212 “della Val Fortore”, dallo svincolo di S. Marco dei Cavoti a San Bartolomeo in Galdo per la variante all’abitato di S. Marco dei Cavoti, sia dell’adeguamento a quattro corsie del tratto di strada statale 372 “Telesina” compreso tra il Km. 37,000 (svincolo di San Salvatore Telesino) al km 60,900 (svincolo di Benevento). Il valore dell’investimento dei due lotti è rispettivamente di 71,2 milioni di euro e di 460 milioni di euro., il progetto definitivo del primo lotto dell’itinerario Maglie-Leuca sulla strada statale 275 “di Maglie Leuca”, da Maglie fino alla zona industriale di Tricase, nel leccese, per un'estensione complessiva di 23 km per un importo complessivo dell’investimento di oltre 244 milioni di euro., il progetto definitivo e l’autorizzazione a redigere la progettazione esecutiva per la risoluzione dei nodi critici e l'eliminazione degli incroci a raso della strada statale 131 “Carlo Felice”, tra il km 108,300 ed il km 158,000, nelle province di Oristano, Nuoro e Sassari. L’importo complessivo dell’investimento è di oltre 79 milioni di euro.“Con l’approvazione del contratto di Programma – ha affermato il–, Anas. Gli interventi approvati dal CDA sono stati scelti sulla base di criteri e analisi costi-benefici, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza ed il comfort di guida nonché di favorire la mobilità per il tessuto produttivo territoriale, creando le condizioni per un ulteriore sviluppo economico del Paese”.