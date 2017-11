Banca Carige rimbalza in Borsa alla vigilia dell'aumento

(Teleborsa) -

Giornata in rally per la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, che mostra un'ottima performance in Borsa, con un rialzo del 50,76%. Il titolo saluta così il via libera di Consob all'aumento di capitale, che partirà domani in borsa. IN realtà, quello di oggi è solo un rimbalzo "tecnico", dopo che il titolo nell'ultima settimana è letteralmente crollato (la performance a sette giorni è ancora di -25%).

Il quadro tecnico infatti è ancora in evidente deterioramento, con supporti a controllo stimati in area 0,1093 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 0,1589.



Il peggioramento di Banca Carige è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 0,0798.

