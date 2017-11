Dollar Tree in rialzo al Nasdaq, festeggia la trimestrale

Dollar Tree

(Teleborsa) - Allunga timidamente il passo, che tratta con un modesto progresso dello 0,39%.Driver principale del rialzo è la trimestrale che ha evidenziato risultati in crescita in termini di utile e fatturato. Il terzo trimestre, si è chiuso con un risultato netto di 239,9 milioni di dollari, pari a 1,01 dollari per azione, rispetto ai 171,6 milioni (73 cents per azione) registrati nello stesso periodo di un anno fa. Le vendite sono salite a 5,32 miliardi superando i 5 miliardi dello scorso esercizio.Per il trimestre corrente, Dollar Tree si attende vendite un giro d'affari nel range 6,32-6,43 miliardi ed un EPS compreso tra 1,80-1,98 dollari. Le stime degli analisti sono per 6,37 miliardi e 1,80 dollari rispettivamente.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 100,2 dollari USA e primo supporto individuato a 95,11. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 105,3.