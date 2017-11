Enea, brevetto per bio-cemento ad alto isolamento termico

(Teleborsa) - I ricercatorihanno brevettato un innovativo processo basato sull'uso di lievito di birra e acqua ossigenata per ottenere una tipologia dicon elevate proprietà di isolamento termico e acustico e di resistenza al fuoco. Rispetto ai cementi “cellulari” aerati attualmente in commercio ha costi di produzione più bassi e una maggiore sostenibilità ambientale."Questa innovazione di processo è ancora di nicchia, ma presenta grandi potenzialità; infatti, le nostre attività di sperimentazione hanno suscitato l’interesse dei soggetti coinvolti nella filiera produttiva del cemento cellulare che hanno voluto contribuire fornendoci gratuitamente le materie prime", spiegadella Divisione “Bioenergie, Bioraffinerie e Chimica Verde” presso il Centro Ricerche ENEA della Trisaia.“La formulazione di questa innovativa versione del cemento aerato autoclavato è stata possibile anche grazie alla collaborazione tra le competenze di chimica verde dei ricercatori di Trisaia e quelle dei sistemi in vitro ed in vivo dei ricercatori di Casaccia”, sottolineadel Laboratorio “Biosicurezza e Stima del rischio” presso il Centro Ricerche ENEA della Casaccia.