La Borsa di Milano chiude in discreto rialzo con le altre Euroborse

(Teleborsa) -, che si sono allineate all'andatura di Wall Street , in una settimana che si presenta corta per l'imminente festività del Ringraziamento (giovedì).A tenere banco alla Borsa di Milano è il domani partirà l'aumento di capitale iperdiluitivo e con. Assieme all'Istituto genovese, che oggi porta a casa undopo la debacle precedente, c'è anche, che avanza del 15% dopo la debacle dei giorni scorsi ( il titolo CreVal oggi è stato anche sospeso per eccesso di rialzo ).L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,175. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,23%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che porta a casa un guadagno dell'1,18%.Lieve calo dello, che scende a 143 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,77%.in luce, con un ampio progresso dello 0,83%, tonica, che registra una plusvalenza dello 0,30%, buon guadagno per, che avanza dello 0,48%., con ilche ha messo a segno un +0,62%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 24.659 punti. Buona la prestazione del(+1,17%), come il FTSE Italia Star (1,3%).A Piazza Affari risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,37 miliardi di euro, con un incremento di ben 404,3 milioni di euro, pari al 20,56% rispetto ai precedenti 1,97 miliardi.Su 223 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 70 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 145 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 8 azioni del listino milanese.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+3,32%),(+1,93%) e(+1,73%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,52%),(-0,48%) e(-0,48%).di Milano, troviamo il comparto oil con(+3,31%) e(+3,12%).Bene anche(+2,89%) ed(+2,58%), quest'ultima forte degli spunti offerti dal nuovo piano strategico . e dalla promessa di una cedola sempre ricca Fra i più forti ribassi, invece, si segnalano i bancari come, che ha archiviato la seduta a -3,04%, e, che registra un ribasso dell'1,96%. Seduta negativa per, che chiude gli scambi con una perdita dell'1,58%, e, che accusa un calo dell'1,38%.