Le borse europee allungano il passo

(Teleborsa) -, in attesa della partenza di Wall Street.L'scambia a 1,173. L'continua la seduta sui livelli della vigilia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un aumento dello 0,82% a 56,55 dollari per barile.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a 142 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,77%.registra un aumento dello 0,45%,tiene la parità mentreavanza dello 0,39%.In buona evidenza a Milano i comparti(+1,95%),(+1,59%) e(+1,47%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione dello 0,46%.Tra lea grande capitalizzazione, svettache segna un importante progresso del 2,20% nel giorno della presentazione del piano strategico 2018-2020 . Bene+1,63%. Denaro su, che registra un rialzo dell'1,59%. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,57%. I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con un -1,52%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,94%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,84%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,73%.del FTSE MidCap,(+10,28%),(+6,87%),(+5,31%) e(+4,91%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene un -1,88%. Calo deciso per, che segna un -1,17%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,61%. Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Prosegue anche oggi il rimbalzo del+14,96% mentre resta sospesa al rialzo(+55,43% il teorico): dovrebbe partire domani l'aumento di capitale iperdiluitivo della banca genovese.