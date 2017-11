MPS, adesione a offerta scambio azioni/bond senior all'83,48%

MPS

(Teleborsa) - Nell’ambito dell’ offerta pubblica volontaria parziale di scambio e transazionerivolta ai titolari delle azioni ordinarie della Banca (codice ISIN IT0005276776) rivenienti dalla conversione del prestito obbligazionario subordinato denominato “€2.160.558.000 Tasso variabile Subordinato Upper Tier II 2008 - 2018” (CodiceISIN IT0004352586), sono state portate in Adesione all’Offerta n. 198.414.482Azioni BMPS UT2, pari al 83,475502% delle Azioni BMPS UT2 oggetto di Offerta (pari a complessive n. 237.691.869).Sulla base dei suddetti risultati preliminari - tenuto conto dei criteri di calcolo del Corrispettivo, come indicati nel Documento di Offerta - il valore nominale complessivo dei Titoli di Debito Senior da emettere a servizio dell’Offerta risulta, dunque, pari ad Euro 1.663.662.811,00. Poiché tale valore è superiore al Valore Nominale Massimo Complessivo dei Titoli di Debito Senior emettibile a servizio dell’Offerta (pari ad Euro 1.536.000.000,00), le Azioni BMPS UT2 portate in Adesione all’Offerta saranno ripartite secondo il metodo del “pro-rata”, per mezzo del quale l’Offerente, in nome e per conto del MEF, acquisterà da tutti gli Aderenti la stessa proporzione di Azioni BMPS UT2 da essi portate in Adesione.Il Coefficiente di Riparto calcolato sulla base dei risultati provvisori è pari a 92,3264%, per cui l’Offerente, in nome e per conto del MEF, acquisterà il 92,3264% delle Azioni BMPS UT2 portate in Adesione da ciascun Aderente e restituirà, nei termini indicati nel Documento diOfferta, le rimanenti Azioni BMPS UT2.I risultati definitivi (ivi incluso il Coefficiente di Riparto definitivo) saranno comunicati non appena noti i dati inerenti: (i) le eventuali richieste di revoca delle Adesioni presentate dagli aventi diritto a seguito della pubblicazione - lo scorso 17 novembre - del Supplemento alDocumento di Registrazione e del Supplemento al Documento di Offerta, nonché (ii) la regolarizzazione di eventuali Adesioni irregolari, e comunque entro le ore 7:59 del 23 novembre 2017.La Data di Scambio dell’Offerta è il 24 novembre 2017.